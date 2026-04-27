Musei aperti a Portogruaro e Concordia Sagittaria 1 e 3 maggio

Il 1 e il 3 maggio, il Museo Archeologico Nazionale Concordiese di Portogruaro e l’Area archeologica di Concordia Sagittaria saranno aperti al pubblico con ingressi gratuiti o in via straordinaria. Si tratta di due opportunità per visitare i siti archeologici situati nelle rispettive località, offrendo l’occasione di esplorare le testimonianze storiche della zona durante queste date.

Due occasioni per visitare il Museo Archeologico Nazionale Concordiese di Portogruaro e l’Area archeologica di Concordia Sagittaria, tra aperture straordinarie e ingressi gratuiti.Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, i siti saranno aperti con ingresso a pagamento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate In barca da Portogruaro a Concordia Sagittaria: navigando il Lemene tra natura e storia anticaSabato 19 aprile 2026 — Un itinerario lento, sull'acqua, che trasforma uno spostamento in un'esperienza. Concordia Sagittaria: 125 passaporti in un annoL'ufficio postale di Concordia Sagittaria ha registrato oltre 125 richieste per l'emissione o il rinnovo del passaporto elettronico nell'arco di un...