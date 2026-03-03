Concordia Sagittaria | 125 passaporti in un anno

Nell'ufficio postale di Concordia Sagittaria sono state emesse o rinnovate più di 125 tessere di viaggio in un anno. Questo numero rende l’ufficio un punto di riferimento per molte persone della provincia veneziana, che si rivolgono lì per le pratiche legate ai passaporti elettronici. La richiesta di documenti di identità si conferma elevata e costante nel tempo.

L'ufficio postale di Concordia Sagittaria ha registrato oltre 125 richieste per l'emissione o il rinnovo del passaporto elettronico nell'arco di un anno, consolidandosi come punto di riferimento per i cittadini della provincia veneziana. Questa cifra rappresenta non solo un dato statistico ma un segnale chiaro di come la vicinanza dei servizi pubblici cambi radicalmente le abitudini di chi vive nei comuni limitrofi a Venezia. La comodità offerta da questo sportello unico è stata la leva principale che ha spinto i residenti a rivolgersi alle Poste invece di recarsi in Questura, evitando così uno spostamento di oltre sessanta chilometri verso il capoluogo.

