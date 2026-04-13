In barca da Portogruaro a Concordia Sagittaria | navigando il Lemene tra natura e storia antica

Sabato 19 aprile 2026, un percorso in barca collega Portogruaro e Concordia Sagittaria lungo il fiume Lemene. L'itinerario, caratterizzato da una navigazione lenta, attraversa ambienti naturali e zone di interesse storico. La traversata permette di osservare il paesaggio fluviale e alcuni siti antichi lungo il corso d'acqua. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle caratteristiche del viaggio è stato comunicato.

Sabato 19 aprile 2026 — Un itinerario lento, sull'acqua, che trasforma uno spostamento in un'esperienza. La visita in barca da Portogruaro a Concordia Sagittaria è un modo diverso di scoprire il territorio: due ore di navigazione lungo il fiume Lemene, accompagnati da una guida esperta, fino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Concordia Sagittaria: 125 passaporti in un annoL'ufficio postale di Concordia Sagittaria ha registrato oltre 125 richieste per l'emissione o il rinnovo del passaporto elettronico nell'arco di un... 125 passaporti in un anno nell'ufficio postale di Concordia SagittariaL’ufficio postale di Concordia Sagittaria si distingue tra i più attivi della città metropolitana di Venezia per numero di richieste di prima...