Multe annullate Zacheo | Dubbi e pressioni ma nessuna prova di un sistema illecito

Oggi si è svolta l'udienza al processo riguardante le multe annullate in cambio di favori, con il comandante della polizia locale di Lecce che ha reso testimonianza. Zacheo ha dichiarato di aver avuto dubbi e pressioni, ma ha precisato che non ci sono prove di un sistema illecito. La vicenda coinvolge diverse figure e si concentra sulla gestione delle sanzioni amministrative nella città.