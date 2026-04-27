Multe annullate Zacheo | Dubbi e pressioni ma nessuna prova di un sistema illecito
Oggi si è svolta l'udienza al processo riguardante le multe annullate in cambio di favori, con il comandante della polizia locale di Lecce che ha reso testimonianza. Zacheo ha dichiarato di aver avuto dubbi e pressioni, ma ha precisato che non ci sono prove di un sistema illecito. La vicenda coinvolge diverse figure e si concentra sulla gestione delle sanzioni amministrative nella città.
LECCE - Ha testimoniato oggi al processo nato dall’inchiesta sulle multe annullate in cambio di favori il comandante della polizia locale di Lecce Donato Zacheo. Nell’aula bunker, sollecitato dalle domande del pm Alessandro Prontera e della presidente della seconda sezione penale Bianca Todaro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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