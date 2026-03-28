Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un segnale stradale modificato con scotch adesivo ha causato l’annullamento di alcune multe a Milano. Il sindaco ha dichiarato che si è trattato di un errore e ha invitato le persone a non pagare le sanzioni. L’incidente ha coinvolto le casse comunali, che dovranno affrontare le conseguenze di questa comunicazione errata.

Si è verificato un errore di comunicazione che costerà caro alle casse comunali di Milano. L’equivoco è avvenuto durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il protagonista è un segnale stradale modificato con lo scotch adesivo. A causa di quest’ultimo, sono state emesse numerose multe per transito non autorizzato sulla corsia preferenziale della linea 9091. Il tratto interessato è stato quello tra viale Serraviale Scarampo e piazzale Lodi tra il 2 febbraio e il 18 marzo scorsi. La perdita attualmente stimata è approssimativamente di 7 milioni di euro. I conducenti hanno agito in «buona fede», a Milano multe annullate e rimborsi annunciati.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Milano, multe annullate per segnaletica fatta con lo scotch. Sala: «È stato un errore, non pagate»

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