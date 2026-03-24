Da Buti a Vicopisano torna Apassonordico | percorso tra natura sport e storia

Un itinerario tra il Monte Pisano, borghi e natura nel cuore della provincia di Pisa. Si rinnova l’appuntamento con “Da Buti a Vico Apassonordico”, percorso sensoriale e sportivo nato nel 2013 da un’idea di Lorenzo Maio in occasione della Festa dei Camminanti.L’iniziativa propone un’esperienza all’aria aperta che unisce attività fisica, benessere e scoperta del territorio, attraverso un percorso ad anello tra Buti e Vicopisano. L’evento è rivolto ad appassionati di Nordic Walking, camminata sportiva e fitness outdoor.Il tracciato si sviluppa tra boschi, uliveti e strade bianche, con un breve tratto asfaltato, attraversando itinerari di interesse storico e paesaggistico come il Cammino di Santa Giulia e il circuito Romanica Plus. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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