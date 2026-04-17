Forti acquisti su Bpm Mps e Generali Per la Borsa il risiko non è finito

Sul mercato azionario si sono registrati acquisti consistenti su alcune azioni di banche e assicurazioni, tra cui Bpm, Mps e Generali. La strategia di Luigi Lovaglio, che ha portato a un'operazione nota come il

Il «colpo di Siena» messo a segno da Luigi Lovaglio è un segnale per il mercato, che scommette su altri movimenti. Delfin protagonista per le scelte lungimiranti di Leonardo Maria Del Vecchio che valgono 10 miliardi di plusvalenze. Comincia un’altra mano del risiko bancario. Ad aprire i giochi il sorprendente finale dell’assemblea di Mps che ha rimesso in sella Luigi Lovaglio. Un fatto senza precedenti. Non si era mai visto un amministratore delegato sfiduciato dal consiglio tornare in pista e vincere. Una vendetta consumata con il vassoio ancora bollente davanti a commensali che si contendono i piatti migliori cercando di non rovesciare il vino.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Forti acquisti su Bpm, Mps e Generali. Per la Borsa il risiko non è finito Notizie correlate Mps, la Borsa boccia il piano. E Meloni blinda le GeneraliIl nuovo piano industriale del gruppo Mps-Mediobanca è stato accolto dalla Borsa con uno scivolone. Leggi anche: Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in Generali Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forti acquisti su Bpm, Mps e Generali. Per la Borsa il risiko non è finito; Mercati moderatamente positivi, i bancari sostengono Piazza Affari; Apertura cautamente positiva per i mercati europei, a Piazza Affari corrono Bpm, Mps e Mediobanca. Banco BPM e BPER Banca: acquisti forti dopo novità nell’azionariatoGiornata esuberante per il Ftse Mib, sostenuto dal miglioramento del sentiment globale grazie ai segnali positivi in arrivo dal Medio Oriente. Il clima di ... borsainside.com MARKET DRIVER: Banco Bpm, remunerazione basata su forti buffer capitaleMILANO (MF-NW)--Banco Bpm e' in rosso in avvio, dopo i rialzi di ieri, all'indomani della presentazione del nuovo Piano. Da una Sim milanese segnalano che la remunerazione e' basata su buffer di ... milanofinanza.it Giovani ma forti, con un paio di eccezioni per giocatori più esperti in ruoli che la dirigenza migliore della mediocre serie A ritiene fondamentali, sarà l'hashtag della campagna acquisti dell'Inter di questa estate #giovanimaforti x.com Pochi acquisti, ma forti: il messaggio di Gasp non concede più errori sul mercato Il podcast di Marco Campanella #ASRoma #Vocegiallorossa #Gasperini #Calciomercato #CalciomercatoRoma #footballnews - facebook.com facebook