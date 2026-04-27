"Scelta precisa e scorretta che non ha nulla a che vedere con la politica che voglio rappresentare". Nicola Mozzoni rompe sul caso Umberto Pasquali e definisce così l’inserimento dell’ex consigliere comunale dell’amministrazione Spazzafumo nella lista di Forza Italia, alla chiusura del termine per la presentazione delle candidature. Il caso è esploso sabato, quando il nome dell’ex consigliere comunale è comparso nella lista azzurra consegnata dal coordinatore provinciale di Forza Italia Valerio Pignotti. Una candidatura che non era gradita a Mozzoni, già contrario all’ipotesi nel nome degli equilibri interni della coalizione di centrodestra, composta da otto liste a sostegno della sua corsa a sindaco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mozzoni sul caso Pasquali: "Una scelta scorretta"

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