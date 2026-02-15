Sanremo 2026 Carlo Conti torna sul caso Pucci | Nessuno mi ha obbligato è stata una mia scelta autonoma Quel palco fa paura Le parole a Domenica In

Carlo Conti torna a parlare del caso Pucci durante Domenica In, spiegando che ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2026 di sua iniziativa e senza pressioni esterne. Conti ha detto che il palco lo mette in soggezione, ma ha deciso di affrontarlo comunque, rifiutando di essere visto come semplice esecutore di ordini. Ha anche precisato che le decisioni sul suo coinvolgimento non sono state influenzate da motivi politici o editoriali.

Non ci sta a passare per esecutore di ordini altrui, né accetta che le dinamiche del Festival vengano lette come imposizioni politiche o editoriali. In collegamento da Sanremo con gli studi di Domenica In, Carlo Conti ha voluto mettere un punto fermo sulle polemiche che hanno travolto la vigilia della kermesse: il cosiddetto "caso Pucci". Ospite di Mara Venier nel pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, il direttore artistico ha annunciato la presenza di Andrea Bocelli come super ospite della serata finale ma ha approfittato anche dell'occasione per rivendicare la totale paternità delle decisioni sul cast, difendendo la sua autonomia professionale.