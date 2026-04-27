Moviola Torino Inter | Cesari e Trevisani criticano così il rigore fischiato ai granata

Durante la trasmissione ‘Pressing’ si sono sollevate polemiche riguardo alla moviola dell’incontro tra Torino e Inter, in particolare sul fallo di mano di Carlos Augusto. Cesari e Trevisani hanno criticato la decisione di assegnare il rigore ai granata, mettendo in discussione la gestione del VAR da parte dell’arbitro Mazzoleni. La discussione si è concentrata sulle immagini e sulle interpretazioni legate a quell’episodio specifico.

Inter News 24 Moviola Torino Inter, polemiche a ‘Pressing’ per il fallo di mano di Carlos Augusto: critiche alla gestione VAR di Mazzoleni. Il post-partita di Torino-Inter continua a far discutere, spostandosi dai campi di gioco agli studi televisivi. Durante l’ultima puntata di Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi da moviola della sfida dello stadio Olimpico Grande Torino, concentrandosi in particolare sulla decisione che ha portato al penalty per la squadra di casa al minuto 75. Se sul tocco di braccio di Saul Coco nel primo tempo non sono emersi dubbi («prima impatta il pallone con la coscia», rendendo l’azione regolare), il rigore concesso per il tocco di Carlos Augusto ha scatenato una dura reazione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Torino Inter: Cesari e Trevisani criticano così il rigore fischiato ai granata Torino Cagliari 1-2 | Manca un rigore al minuto 8! Notizie correlate Moviola Milan Torino, dubbi sul rigore concesso ai granata: l’episodio chiave del matchCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Moviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per MarianiZaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La moviola di Torino-Inter: quante polemiche; Torino-Inter, moviola: Mariani forse non era gradito, dubbi sul rigore, 4 ammoniti in tre minuti finali; Highlights Serie A: Torino-Inter 2-2: gli highlights Video; Ranocchia: L''Inter si mangerà il Parma e vincerà lo scudetto domenica. Torino-Inter, moviola: Mariani forse non era gradito, dubbi sul rigore, 4 ammoniti in tre minuti finaliLa prova dell’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani nel match della 34esima giornata di serie A Torino-Inter analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Moviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per Mariani: il giudizio dei quotidianiMoviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per Mariani: il giudizio dei quotidiani ... calcionews24.com Moviola Torino-Inter: Calvarese approva il rigore! «Posizione rischiosa» https://www.internews24.com/moviola-torino-inter-calvarese-rigore-analisi/ #Inter #TorinoInter #Calvarese #Moviola - facebook.com facebook