Moviola Milan Torino dubbi sul rigore concesso ai granata | l’episodio chiave del match

Durante la partita tra Milan e Torino, il direttore di gara ha convalidato un rigore a favore dei granata, suscitando dubbi tra gli osservatori. La moviola ha analizzato l’episodio chiave, evidenziando alcune incertezze nel contatto tra i giocatori. La decisione ha avuto un peso rilevante nel corso del match, che si è disputato nella 30ª giornata di Serie A.

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