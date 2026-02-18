Moviola Galatasaray Juve Makkelie promosso dai giornali | giusto il rosso a Cabal
Il nome di Makkelie è stato protagonista ieri sera in occasione del match tra Galatasaray e Juventus, quando i giornali hanno giudicato corretta la sua decisione di espellere Cabal. La scelta dell’arbitro olandese ha diviso meno opinioni rispetto ad altri episodi controversi, e alcuni commentatori hanno sottolineato come il cartellino rosso fosse inevitabile dopo il fallo deciso. La Juventus, che ha perso 2-0 a Istanbul, non trova alibi nell’arbitraggio, anche se alcuni tifosi avevano sollevato dubbi sulla gestione dell’episodio. Durante la partita, l’arbitro ha mostrato sicurezza nel prendere decisioni, evitando di lasci
Leggi anche: Bodo Glimt Juve, la moviola dei giornali: «Giusto annullare il 2-1 di Miretti. Cabal diretto sull’avversario, rigore netto». Makkelie promosso
Moviola Galatasaray Juve, il giudizio dei giornali su Makkelie: «Partita senza errori, corretti i due gialli a Cabal»L’arbitro Makkelie ha diretto la partita tra Galatasaray e Juventus senza commettere sbagli, secondo i giornali, che lodano la sua gestione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Champions League, Galatasaray-Juventus moviola: Spalletti e la maledizione del doppio giallo, succede di tutto a Istanbul; Galatasaray-Juve, moviola: Cambiaso rischia il rosso, lo prende poi Cabal; Moviola Galatasaray-Juve: i due gialli a Cabal sono corretti; Galatasaray-Juventus, la moviola live: tutti gli episodi arbitrali della sfida di Champions League.
Moviola Galatasaray Juve, il giudizio dei giornali su Makkelie: «Partita senza errori, corretti i due gialli a Cabal»Moviola Galatasaray Juve, i giornali promuovono l’arbitro Makkelie. Nessun errore per il direttore di gara, corrette le due ammonizioni a Cabal La Juve archivia la complessa trasferta di Istanbul port ... juventusnews24.com
Moviola Galatasaray-Juve: i due gialli a Cabal sono correttiDue cartellini gialli in 8 minuti per Cabal, entrambi corretti, entrambi simili come genesi: sul primo ferma una Spa chiara su Yilmaz che stava entrando in area; sul secondo, sempre Yilmaz gli era ... corrieredellosport.it
