Moviola Lazio Udinese l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Bonacina! Tutti i dettagli

Durante la partita tra Lazio e Udinese, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, l’arbitro Bonacina ha rivisto un episodio chiave con l’ausilio della moviola. La revisione ha riguardato un’azione specifica sul campo, che ha portato a una decisione importante per il risultato della partita. La sequenza è stata analizzata dai collaboratori arbitrali tramite il sistema video, influenzando così l’andamento della gara.

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