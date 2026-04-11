Moviola Torino Verona l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta dall’arbitro Bonacina | tutti i dettagli

Durante la partita di Serie A tra Torino e Verona, valida per la 32ª giornata della stagione 202526, l’arbitro Bonacina ha preso decisioni che hanno suscitato attenzione. La moviola ha analizzato alcuni interventi ritenuti controversi, con particolare attenzione a un episodio che ha coinvolto un calciatore di Verona vicino all’area di rigore del Torino. Sono stati rivisti anche altri interventi sul campo, che hanno richiesto l’intervento del VAR.

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