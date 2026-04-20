Moviola Lecce Fiorentina l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Maresca! Ecco cosa è successo

Durante la partita tra Lecce e Fiorentina, valida per la 33ª giornata di Serie A, l’arbitro ha deciso di consultare la moviola su un episodio decisivo del match. La scena, che ha attirato l’attenzione di tutti, è stata analizzata al VAR prima che l’arbitro prendesse una decisione sulla validità di un’azione in area di rigore. L’episodio ha avuto un ruolo importante nel corso del confronto tra le due squadre.

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