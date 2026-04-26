Moviola Torino Inter l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Mariani Ecco cosa è successo nel match

Durante la partita tra Torino e Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, l’arbitro Mariani ha preso una decisione riguardante un episodio specifico. La moviola ha analizzato il momento che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre, evidenziando un intervento contestato e un possibile fallo. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei commentatori e ha avuto un ruolo centrale nel corso dell’incontro.

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