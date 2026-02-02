Aggredito e pestato a sangue in ospedale nel reparto di psichiatria | picchiato da un altro paziente
Un uomo è stato picchiato e ridotto in fin di vita nel reparto di psichiatria dell’ospedale Fatebenefratelli. La lite tra due pazienti è degenerata in violenza, lasciando il paziente aggredito sanguinante. La scena si è svolta in una stanza dell’ospedale, dove i sanitari sono intervenuti subito, ma la vittima ha riportato ferite serie. La polizia sta indagando sull’accaduto.
È successo al Fatebenefratelli nella mattinata di lunedì 2 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia La lite. Le parole che diventano sempre più grosse e infine l’aggressione. Tutto in una stanza d’ospedale, all’interno del reparto di psichiatria del Fatebenefratelli. Un uomo di 58 anni, cittadino italiano, è stato operato d’urgenza e ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato picchiato a sangue da un 28enne italiano. Sul caso è al lavoro la polizia, sul posto per i rilievi. Tutto è accaduto intorno alle 10 quando. Le cause che hanno fatto scattare l’aggressione non sono ancora chiare.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Aggressione in Psichiatria: paziente massacra di botte un altro ospite del reparto
Un’altra rissa nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli di Milano.
