Movida a Taranto Confcommercio | Serve equilibrio non stop alle attività

La movida notturna a Taranto continua a essere al centro delle discussioni tra esercenti e residenti. Confcommercio ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio tra le attività commerciali e il rispetto del riposo dei cittadini. La questione riguarda sia le aperture dei locali che il rispetto degli orari, con un crescente interesse da parte delle autorità e delle associazioni cittadine.

Tarantini Time Quotidiano Il tema della movida notturna torna al centro del dibattito cittadino, tra esigenze economiche e diritto alla quiete dei residenti. Una questione che continua a dividere l’opinione pubblica e che richiede, secondo Confcommercio, un approccio basato sul dialogo e sulla mediazione. A intervenire è Domenico Bonavoglia, presidente provinciale di Confcommercio Fipe Bar, che sottolinea la necessità di evitare misure restrittive che possano incidere negativamente sulle attività economiche e sull’attrattività della città. “Invocare misure rigide che rischiano di spegnere la città, significa arrestare gli sforzi di una imprenditoria che crede nelle potenzialità di una Taranto, città accogliente, che sa regalare una vita notturna di qualità e sicura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Movida a Taranto, Confcommercio: “Serve equilibrio, non stop alle attività” Notizie correlate Fari accesi sulla ’zona grigia’ della movida: "Stop alle attività abusive, ora più controlli"Ieri in prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata al tema dei controlli nei locali... Incendio al mercato di Fuorigrotta, stop alle attività: l’ordinanza del ComuneDopo il rogo divampato nell’area esterna del mercato di Fuorigrotta, il Comune dispone la sospensione di tutte le attività commerciali fino al...