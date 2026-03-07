Incendio al mercato di Fuorigrotta stop alle attività | l’ordinanza del Comune

Un incendio ha interessato l’area esterna del mercato di Fuorigrotta, causando l’immediato intervento delle autorità. In seguito all’accaduto, il Comune ha emanato un’ordinanza che ordina la sospensione di tutte le attività commerciali presenti nell’area fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Dopo il rogo divampato nell’area esterna del mercato di Fuorigrotta, il Comune dispone la sospensione di tutte le attività commerciali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Raccomandazioni ai residenti della zona. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Gaetano Manfredi per garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei beni, in attesa del ripristino delle condizioni necessarie per la riapertura del mercato. L’ordinanza stabilisce la sospensione dell’esercizio del commercio di qualunque tipo, sia nelle aree coperte sia negli spazi esterni del mercato rionale. Il rogo ha interessato contenitori in legno e plastica utilizzati per frutta e ortaggi, coinvolgendo anche un albero di pino, una palma e alcuni pali dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su 2anews.it

