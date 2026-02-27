Fari accesi sulla ’zona grigia’ della movida | Stop alle attività abusive ora più controlli

Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione in prefettura per discutere dei controlli nei locali notturni della città. L’obiettivo principale è rafforzare le verifiche e contrastare le attività abusive nella zona della movida. La discussione ha coinvolto le autorità competenti, che hanno deciso di intensificare i controlli nelle prossime settimane.

Ieri in prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata al tema dei controlli nei locali della movida fiorentina. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze, Riccardo Tarantoli, presidente del Silb Confcommercio Firenze, Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze, Lapo Cantini, responsabile dell'associazione, e l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini. Il confronto si inserisce in un contesto già caratterizzato da un rafforzamento delle attività di vigilanza, alla luce della tragedia di Crans-Montana. Al centro della riunione la cosiddetta "zona grigia", quell'area composta da locali che svolgono attività di intrattenimento e ballo senza le necessarie autorizzazioni per il pubblico spettacolo.