Mountain bike CSI Morbegno d' argento a Montorfano

Nella quinta tappa del Master Cicli Pozzi di mountain bike, il GS CSI Morbegno ha ottenuto un secondo posto di società nella classifica generale, alle spalle della TRB Squadra Corse e davanti a Laghee Mtb Team. La gara si è svolta a Montorfano, coinvolgendo diverse squadre e atleti. La competizione ha visto un risultato positivo per il team locale, che ha migliorato la propria posizione nelle classifiche di società.

Nella quinta prova del Master Cicli Pozzi di mountain bike, il GS CSI Morbegno torna in corsa grazie al secondo posto di società alle spalle di TRB Squadra Corse e davanti a Laghee Mtb Team. Al 1° Trofeo TRB – CELAC Trasporti svoltosi a Montorfano (CO) domenica 26 aprile, i diavoli rossi si sono.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Emilia Bike Experience: alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bikeÈ disponibile l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” È... Tennis tavolo, CSI Morbegno promosso in C2Con una giornata di anticipo, i pongisti del CSI Morbegno Luca Nava, Riccardo e Raffaele Riva conquistano matematicamente la promozione diretta Con... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: COLMEN TRAIL 2026. Master Cicli Pozzi: dominio GS CSI Morbegno a Cortenova, i diavoli rossi inarrestabiliNella quarta prova del circuito ACSI a Cortenova, il GS CSI Morbegno conquista la vetta della classifica a squadre con 1735 punti, confermando il suo dominio nel Master Cicli Pozzi. Ottimi piazzamenti ... primalavaltellina.it Circuito master cicli Pozzi di Mtb il gruppo sportivo Csi di Morbegno vince la prima provaPartenza con il botto per i bikers del GS CSI Morbegno al Circuito Master Cicli Pozzi di mountain bike. Alla prima prova a Cassina Rizzardi (CO), il 39° Trofeo Ronco Vecchio – Memorial f.lli Grandi ... valtellinanews.it