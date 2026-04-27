MotoGp Marquez parla chiaro | Per ora non siamo da titolo

Il pilota spagnolo ha dichiarato che, al momento, non si può ancora parlare di obiettivo titolo. Durante un’intervista, ha spiegato che la stagione richiede ancora molta strada e che bisogna concentrarsi sulle singole gare senza fare previsioni affrettate. Marquez ha anche commentato le proprie condizioni fisiche e le sfide affrontate in questo inizio di campionato. La sua squadra ha confermato che il motociclista sta lavorando per migliorare la performance.

Bologna, 27 aprile 2026 - Marc Marquez, il campione in carica della MotoGP, ha deciso di guardare in faccia alla realtà. Difendere il titolo, in queste condizioni, sarà dura. Il numero 93 ha recentemente condiviso le sue riflessioni sullo stato attuale della sua squadra e sulle sfide che stanno affrontando in questa stagione. Le sue parole, cariche di realismo e onestà, offrono uno spaccato difficile per Borgo Panigale, che con il team ufficiale Ducati ha chiuso domenica a Jerez con un doppio ritiro. Caduta per Marc nel tentativo di tenere il ritmo del fratello Alex, problema tecnico per Pecco Bagnaia che si è ritirato verso la fine del gp quando era già lontano dal podio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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