Ducati ha un piano stabilito nel caso in cui Marc Marquez decidesse di ritirarsi dalla MotoGP. La scuderia ha preparato strategie e alternative per gestire la possibile uscita del pilota spagnolo. Attualmente, Marquez affronta alcune difficoltà che hanno influenzato la sua partecipazione alle gare. La situazione del pilota ha portato a riflessioni sulla continuità del progetto e sulle prossime mosse del team.

"> Marc Marquez e le sue difficoltà: Il futuro di Ducati in bilico. Marc Marquez sta affrontando un periodo difficile nella sua carriera a causa di gravi infortuni che ne stanno minando le prestazioni. Recentemente, si è parlato di un infortunio alla spalla più serio del previsto, il che ha sollevato preoccupazioni in merito alla sua capacità di competere ai massimi livelli, come i suoi fan si aspettano. Le condizioni fisiche di Marquez sono peggiorate dopo il suo incidente ad Austin, dove ha riportato anche problemi all’avambraccio. Questi infortuni hanno limitato significativamente la sua abilità di manovrare la moto, aumentando il malessere e l’ansia durante le gare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati ha un piano chiaro se Marc Marquez decidesse di ritirarsi dalla MotoGP.

Test MotoGP, Alex Marquez il più veloce. Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello MarcTrenta gradi, umidità al 45%, vento pressoché assente: queste le condizioni sul Chang International Circuit di Buriram quando, alle 4.

MotoGP, Marc Marquez-Ducati: c’è l’intesa per il rinnovo di contrattoDopo la presentazione a Madonna di Campiglio, avvenuta ieri, la Ducati è pronta a guardare al 2026 e non solo.

DUCATI no sabe CÓMO MANEJAR a MARC MÁRQUEZ tras su CAMPEONATO

Temi più discussi: MotoGP, Marquez: Ora solo Bezzecchi può perdere. Noi possiamo solo vincere; Marquez provoca Acosta, Dall'Igna ignora Bagnaia: è caos Ducati tra presente e futuro. Guerra, Qatar a rischio; Marc Marquez missione impossibile: Paghiamo un prezzo troppo alto; TALKING POINTS - Sono io che sto mancando, non la moto.

Ducati ha un piano chiaro se Marc Marquez decidesse di ritirarsi dalla MotoGP.Marc Marquez sta affrontando un periodo difficile nella sua carriera a causa di gravi infortuni che ne stanno minando le prestazioni. Recentemente, si è parlato di un infortunio alla spalla più serio ... napolipiu.com

Bagnaia in clima Aprilia, Rivola lo aspetta: Ducati spiazzata, Alex Marquez dà ragione a Pecco e Marc si allenaParole di benvenuto a Bagnaia da parte del gran capo Aprilia, Massimo Rivola. Intanto Marc Marquez si allena ad Aragon e Alex cerca di uscire dalla crisi con Ducati ... sport.virgilio.it

8 APRILE 2018, GP D'ARGENTINA - È nuovamente scontro tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Il dottore ne paga le conseguenze e Marc viene penalizzato chiudendo 18°. #motogp #marcmarquez #valentinorossi #motorpaddock365 - facebook.com facebook

Marco Melandri su Marc #Marquez: “Non sarei sorpreso si ritirasse al termine del 2026” - #MotoGP x.com