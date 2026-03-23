Adesso Aprilia ci crede. Bene fa Massimo Rivola a gettare acqua sul fuoco, affermando che “due gare non cambiano il nostro status”, ossia quello di sfidante di Ducati e di Marc Marquez per il titolo. Tuttavia, quanto visto a Goiania, rafforza ulteriormente la candidatura all’Iride della Casa di Noale e di Marco Bezzecchi, ormai sempre più credibile pretendente al numero 1. Siamo a quattro affermazioni consecutive per il Bez, considerando anche le ultime due gare del 2025. Quelle contavano il giusto, perché mancava Marquez e perché i giochi erano sostanzialmente fatti. Per dirla come gli anglosassoni, si trattava di dead rubbers. Però, già dall’estate il riminese aveva cominciato a proporsi come il principale antagonista dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP. Aprilia vola basso, ma può arrivare in alto. Ducati reagirà, però ora deve soffrire

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