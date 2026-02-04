LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | si parte con Zarco davanti a Mir Bezzecchi e Di Giannantonio Bagnaia ottavo

Questa mattina a Sepang è iniziato il test ufficiale della MotoGP. Zarco ha fatto segnare il miglior tempo, seguito da Mir, Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia si trova attualmente all’ottavo posto. Raul Fernandez ha migliorato il suo miglior crono e ora è terzo, a meno di un secondo da Di Giannantonio. La giornata promette spettacolo e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.36 Raul Fernandez migliora ancora e scende a 1:57.640 rimanendo terzo ma a 591 millesimi da Di Giannantonio. Bagnaia, intanto, torna ai box come Marc Marquez. 03.33 Fabio Di Giannantonio migliora ancora e vola in 1:57.049 sfiorando il record di ieri di Marc Marquez. Secondo Pecco Bagnaia a 264 millesimi, terzo Raul Fernandez a 602. 03.30 Arriva la risposta di Fabio Di Giannantonio che vola in vetta in 1:57.286! Il pilota romano toglie subito lo scettro a Bagnaia e si rilancia. Di nuovo record al T1 per 135 millesimi. Nel frattempo entra in pista anche Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: si parte con Zarco davanti a Mir, Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia ottavo Approfondimenti su MotoGP Test Sepang LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: si parte con il Day-2! Bezzecchi e Bagnaia vogliono avvicinarsi a Marquez Questa mattina a Sepang sono riprese le prove del secondo giorno di test MotoGP. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi subito davanti, esordiscono Bagnaia e Marquez Inizia il test a Sepang e subito Marco Bezzecchi mette in mostra un buon ritmo, occupando la prima posizione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su MotoGP Test Sepang Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto); MotoGP, Test Sepang 2026: programma, orari, tv, streaming. MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto della seconda giornata di test a SepangMotoGP: Dalle 10 alle 18 (ora locale) tornano in pista tutti i piloti, non ci sarà Quartararo che ieri si è fratturato un dito. Tempi, foto, notizie e curiosità dal circuito malese ... gpone.com Il primo giorno di test a Sepang è agli archivi e Marc Marquez ha ripreso dove aveva terminato prima dell'incidente con Bezzecchi. Ciononostante non si è beato del miglior tempo spiegando di averlo fatto con gomme morbide (come gli altri veloci comunque), - facebook.com facebook La #MotoGP parte da #Sepang con i test: ultima stagione con motori da 1000 cm³. #Bezzecchi rinnova con @ApriliaOfficial, #Marquez confermato in @DucatiMotor. Si attendono colpi e sorprese sul mercato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.