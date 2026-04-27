motobenedizione aurora sf 2026

Il 26 aprile si svolgerà la tradizionale motobenedizione organizzata dal Gruppo Sportivo Aurora San a Lecco. L’evento inizierà alle 8:30 in piazza Cappuccini, con un ritrovo dei partecipanti. Alle 10:00 partirà il motogiro, durante il quale si svolgerà la benedizione delle moto e dei motociclisti. Al termine, ci sarà un momento conviviale con risotto offerto a tutti. L’iscrizione costa 5 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

TRADIZIONALE MOTOBENEDIZIONE 2026? Ci vediamo il 26 APRILE? Piazza Cappuccini – Lecco? Ritrovo ore 8:30? Ore 10:00 si parte per il motogiro? Benedizione moto e bikers? E poi. risotto per tutti!? Iscrizione 5€ (tutto in beneficenza)? Organizzato dal Gruppo Sportivo Aurora San.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Motobenedizione Aurora 2026 «Jazz On The Corner Winter 2026» al Circolo AuroraArezzo, 22 febbraio 2026 – Va avanti a suon di note «Jazz On The Corner Winter 2026», la rassegna musicale in programma fino al 1 marzo al Circolo...