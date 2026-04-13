Motobenedizione Aurora 2026
Alle 8:30 è previsto il ritrovo per la motobenedizione Aurora 2026, con partenza alle 10:00 per un motogiro che attraversa zone tra lago e monti. Al ritorno, ogni motociclista riceverà una benedizione personale, sia per sé che per le proprie moto. L’evento si concluderà con un momento di ristoro a base di risotto aperto a tutti i partecipanti.
Ritrovo alle 8:30.Alle ore 10 partenza del motogiro tra lago e monti.Al rientro, benedizione individuale dei bikers e delle moto e risotto per tutti. L'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. Info: [email protected].🔗 Leggi su Leccotoday.it
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