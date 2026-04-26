Di scena Lo stato dell’arte Giovani artisti in provincia di Pisa
Dal 30 aprile al 24 maggio 2026, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra intitolata “Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa”. L’evento è promosso da Alkedo APS nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 e vede la direzione di Lorenzo Belli. La rassegna presenta opere di giovani artisti provenienti dalla provincia pisana, offrendo uno spazio di visibilità e confronto nel settore dell’arte contemporanea.
Dal 30 aprile al 24 maggio 2026 il Museo della Grafica di Pisa ospita “ Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa ”, progetto promosso da Alkedo APS nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 sotto la direzione di Lorenzo Belli. L’inaugurazione è in programma giovedì 30 aprile alle ore 17. La mostra, a cura di Alessandro Romanini, presenta una selezione di opere realizzate nel biennio 20252026 da quattro artisti under 35 attivi sul territorio pisano - Francesca Rossello, Louises Will, Waldon ed Enrico Bani - offrendo uno sguardo articolato sulla ricerca contemporanea emergente. Accanto ad artisti che sviluppano la loro ricerca...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Lo stato dell’arte” a Portogruaro: dieci artisti raccontano il contemporaneo
“Arte è democrazia". E i giovani artisti della Gen Z? Non pervenutiLa rassegna "Cantiere Cultura e del Contemporaneo" del Museo Riso interroga istituzioni e mercato sull'invisibilità della Gen Z artistica italiana.
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Di scena Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa; Percorsi di legalità, la Polizia incontra i giovani nei teatri d’Italia; Eventi: presentato Sinfonie di Armonia in scena, binomio tra arte e pace; Percorsi di legalità: al Verdi oltre 400 studenti hanno incontrato gli uomini e le donne della Polizia di Stato.
25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di Nettuno x.com
4 di sera. . "Scontri in piazza del 25 aprile A causa dell'ignoranza dei giovani" Annamaria Bernardini de Pace a #4disera Weekend - facebook.com facebook