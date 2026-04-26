Dal 30 aprile al 24 maggio 2026, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra intitolata “Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa”. L’evento è promosso da Alkedo APS nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 e vede la direzione di Lorenzo Belli. La rassegna presenta opere di giovani artisti provenienti dalla provincia pisana, offrendo uno spazio di visibilità e confronto nel settore dell’arte contemporanea.

Dal 30 aprile al 24 maggio 2026 il Museo della Grafica di Pisa ospita “ Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa ”, progetto promosso da Alkedo APS nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 sotto la direzione di Lorenzo Belli. L’inaugurazione è in programma giovedì 30 aprile alle ore 17. La mostra, a cura di Alessandro Romanini, presenta una selezione di opere realizzate nel biennio 20252026 da quattro artisti under 35 attivi sul territorio pisano - Francesca Rossello, Louises Will, Waldon ed Enrico Bani - offrendo uno sguardo articolato sulla ricerca contemporanea emergente. Accanto ad artisti che sviluppano la loro ricerca...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di scena "Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa"

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