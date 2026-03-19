Montevarchi al Museo Il Cassero la mostra Dal Vero dei giovani artisti dell’IIS Varchi

Sabato 21 marzo alle ore 11.00 si inaugura al Museo Il Cassero per la Scultura di Montevarchi la mostra intitolata “Dal Vero”. L’esposizione presenta i disegni realizzati dagli studenti del Liceo artistico dell’IIS Varchi e sarà aperta al pubblico fino a data da definire. La mostra mette insieme le opere di giovani artisti che hanno lavorato su temi e tecniche diverse.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Sarà inaugurata sabato 21 marzo alle ore 11.00 al Museo Il Cassero per la Scultura la mostra “Dal Vero”, esposizione che raccoglie i disegni realizzati dagli studenti del Liceo artistico dell’IIS Varchi. La rassegna resterà aperta al pubblico fino al 3 maggio. Il progetto nasce nell’ambito delle attività didattiche di Discipline plastiche e ha coinvolto le classi del biennio, in particolare la II A e la II B, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con le opere della collezione permanente del museo. Le sculture del Novecento sono state oggetto di un’analisi approfondita, culminata nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, al Museo Il Cassero la mostra “Dal Vero” dei giovani artisti dell’IIS Varchi Articoli correlati Montevarchi, il PD difende l’Istituto Varchi dopo le critiche della Lega GiovaniArezzo, 12 marzo 2026 – Il Partito Democratico di Montevarchi interviene in difesa dell’Istituto Superiore Benedetto Varchi dopo le critiche mosse... Terni, mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’: “Capacità di esprimersi degli artisti e valorizzazione del territorio” FOTOUna mostra di arte contemporanea ospita il museo Diocesano e Capitolare denominata ‘Dal museo alla fiera’. Tutto quello che riguarda Dal Vero Argomenti discussi: XV° edizione di Varchi Comics: Montevarchi capitale del fumetto e del fantasy; San Giovanni Valdarno celebra il Capodanno dell’Annunciazione con tre appuntamenti che intrecciano arte, musica e teatro. Montevarchi. Le sculture di Sacconi al Palazzo del PodestàArezzo, 01 dicembre 2025 – È stata inaugurata sabato pomeriggio, nelle sale del Palazzo del Podestà di Montevarchi, la scultura Il dolore delle madri di Massimo Sacconi, opera realizzata nel 2006 e ... lanazione.it