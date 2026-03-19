Montevarchi al Museo Il Cassero la mostra Dal Vero dei giovani artisti dell’IIS Varchi

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo alle ore 11.00 si inaugura al Museo Il Cassero per la Scultura di Montevarchi la mostra intitolata “Dal Vero”. L’esposizione presenta i disegni realizzati dagli studenti del Liceo artistico dell’IIS Varchi e sarà aperta al pubblico fino a data da definire. La mostra mette insieme le opere di giovani artisti che hanno lavorato su temi e tecniche diverse.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Sarà inaugurata sabato 21 marzo alle ore 11.00 al Museo Il Cassero per la Scultura la mostra “Dal Vero”, esposizione che raccoglie i disegni realizzati dagli studenti del Liceo artistico dell’IIS Varchi. La rassegna resterà aperta al pubblico fino al 3 maggio. Il progetto nasce nell’ambito delle attività didattiche di Discipline plastiche e ha coinvolto le classi del biennio, in particolare la II A e la II B, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con le opere della collezione permanente del museo. Le sculture del Novecento sono state oggetto di un’analisi approfondita, culminata nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Montevarchi, al Museo Il Cassero la mostra “Dal Vero” dei giovani artisti dell’IIS Varchi

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