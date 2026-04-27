Mosca faccia tosta al Cremlino | Putin riceve Araghici per raggiungere la pace

Oggi a Mosca il presidente russo ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. L’incontro si è svolto nel palazzo del governo e ha visto i due discutere delle possibili vie per favorire una soluzione pacifica in Medio Oriente. Nessun dettaglio sui contenuti specifici del colloquio è stato reso noto, ma l’incontro arriva in un momento di tensione nella regione.

Il capo del Cremlino Vladimir Putin ha incontrato oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per comprendere assieme come raggiungere "la pace in Medio Oriente". Cornice d'eccellenza, per tentare di rendere la farsa più veritiera, la Biblioteca presidenziale di San Pietroburgo dove si sono incontrate le due delegazioni. Per parte russa, hanno partecipato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, l'assistente presidenziale Yuri Ushakov e il capo della Direzione principale dell'intelligence dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Igor Kostyukov. Oltre ad Araghchi. Per parte iraniana, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharib-Abadi e l'ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mosca, faccia tosta al Cremlino: Putin riceve Araghici per "raggiungere la pace" Notizie correlate Putin riceve Lukashenko al Cremlino: "Insieme resistiamo a pressione sanzioni"Incontro al Cremlino fra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko, nell’ambito della riunione del Consiglio... Ucraina, Tajani: pressioni su Putin al fine di raggiungere una pace giustaIl Ministro degli Esteri ha visitato Bucha, sottolineando l'importanza della sua presenza per dimostrare il sostegno e la vicinanza all'Ucraina...