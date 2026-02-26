Putin riceve Lukashenko al Cremlino | Insieme resistiamo a pressione sanzioni

Al Cremlino si sono incontrati il presidente russo e il suo collega bielorusso durante una riunione del Consiglio supremo dello Stato dell’Unione Russia-Bielorussia. I due leader hanno discusso delle sfide economiche e politiche condivise, sottolineando la volontà di affrontare insieme le pressioni internazionali e le sanzioni. L'incontro si è concentrato sulla collaborazione tra i due paesi e sulla strategia comune da adottare.

Incontro al Cremlino fra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko, nell'ambito della riunione del Consiglio supremo dello Stato dell'Unione Russia-Bielorussia. "Mosca e Minsk stanno collaborando per resistere alla pressione delle sanzioni e sostenere la formazione di un mondo multipolare", ha affermato Putin.