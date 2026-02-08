Non fa male! Constantini Mosaner si arrendono alla Scozia ma sono qualificati per la semifinale!

L’Italia si qualifica alle semifinali del curling alle Olimpiadi di Cortina. Nonostante la sconfitta contro la Gran Bretagna, i risultati degli altri incontri hanno garantito agli azzurri il passaggio del turno. La squadra italiana si è giocata tutto nel round robin e, grazie alle vittorie di altre nazionali, ha conquistato un posto tra le prime quattro. La sfida contro la Gran Bretagna si è conclusa con un risultato negativo, ma non ha influito sulla qualificazione finale. Ora l’Italia attende le semifinali, con la speranza di proseguire questa corsa olimpica.

L’Italia si è qualificata alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026: la sconfitta maturata contro la Gran Bretagna non fa male, perché i risultati dagli altri campi (il ko della Svizzera contro la Norvegia, l’affermazione a sorpresa della Corea del Sud sul Canada e il successo degli USA contro la Svezia) hanno assicurato agli azzurri la matematica certezza di rientrare nelle prime quattro posizioni del round robin in corso di svolgimento sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno perso per 9-6, spegnendosi nel finale dopo i tre punti siglati nel sesto end che avevano garantito il momentaneo sorpasso sul 6-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

