L’Italia di curling doppio misto fa un passo avanti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Constantini e Mosaner vincono contro l’Estonia con un punteggio di 6-4 e si avvicinano alla semifinale. La squadra azzurra, già forte, ha mostrato solidità e determinazione, conquistando la terza vittoria nel torneo. Ora sperano di continuare così e di arrivare tra i migliori del torneo.

L’Italia ha sconfitto l’Estonia con il punteggio di 6-4 e ha così infilato la terza vittoria nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la battuta d’arresto rimediata ieri sera contro il Canada, Stefania Constantini e Amos Mosaner (che stasera sarà uno dei portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia d’Apertura) hanno ruggito in maniera perentoria nella giornata odierna: stamattina hanno travolto la Svizzera per 12-4 e oggi pomeriggio sono riusciti a prevalere contro la temibilissima coppia formata da Marie Kaldvee e Harri Lill. I Campioni del Mondo in carica hanno fatto la differenza sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo rubando le prime due mani per un 4-0 micidiale in apertura d’incontro, poi hanno tenuto a bada i tentativi di rimonta dei quotati avversari (battuti di misura nella semifinale dell’ultima rassegna iridata), hanno dato un’ulteriore spallata con i due punti siglati nella quinta frazione e nel finale hanno gestito con grande sagacia tattica una situazione potenzialmente pericolosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Constantini/Mosaner ottengono una vittoria fondamentale sull’Estonia e si avvicinano alla semifinale!

Approfondimenti su Constantini Mosaner

Alle Olimpiadi di Pechino, gli azzurri del curling affrontano la squadra estone nel quarto match del round robin.

Questa mattina si gioca la partita di curling misto tra Italia ed Estonia alle Olimpiadi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Constantini Mosaner

Argomenti discussi: Curling: tutte le regole per seguirlo a Milano-Cortina 2026; Punti salienti del curling nel doppio misto: il gene della frizione di Peterman spinge il Canada a superare la Norvegia e l’Italia.

Classifica curling misto Olimpiadi 2026: Constantini/Mosaner si rilanciano e restano in corsaLa terza giornata del round robin si apre in maniera positiva per Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto del curling alle ... oasport.it

Riscatto Italia nel doppio misto curling: Constantini e Mosaner battono la SvizzeraPronto riscatto per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica a Pechino 2022, tornati alla vittoria nel terzo incontro del round robin del torneo del doppio misto di curling di ... tuttosport.com

OLIMPIADI INVERNALI: QUESTA SERA LA CERIMONIA DI APERTURA, MOSANER-CONSTANTINI VERSO LA SFIDA CON L'ESTONIA La coppia Mosaner - Constantini riscatta la sconfitta di ieri sera contro il Canada, battendo 12-4 la Svizzera. la giornata de facebook

AMOS MOSANER IN PUREZZA Stefania Constantini e Amos Mosaner giocano un curling di alto livello, prendendo sempre più confidenza col complesso ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, e travolgono 12-4 la Svizzera per salire così a un reco x.com