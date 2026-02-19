Lo scontro spaventoso poi l’esplosione | ci sono morti e feriti bilancio terribile

Un’esplosione improvvisa ha causato tre morti e dieci feriti nella zona nord di Santiago del Cile, precisamente all’incrocio tra la Route 5 e la General Velásquez. La causa sembra essere un incidente con un veicolo in fiamme, che ha provocato un’esplosione potente. Testimoni riferiscono di aver udito un boato forte e di aver visto fiamme alte nel cielo. La polizia sta indagando sul motivo dello scoppio, mentre i soccorritori stanno aiutando le vittime sul posto. La zona è stata immediatamente isolata dalle autorità.

Almeno tre persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in una violenta esplosione avvenuta nella zona nord di Santiago del Cile, all’incrocio tra la Route 5 e la General Velásquez. Il boato, seguito a uno scontro tra due camion, ha scosso uno dei principali snodi del traffico della capitale cilena. Secondo le prime ricostruzioni, dopo la collisione si sarebbe sprigionata una potente deflagrazione che ha generato una vera e propria “palla di fuoco”. Numerosi automobilisti hanno segnalato l’enorme colonna di fumo, visibile da diversi quartieri della città. A riportare la notizia è il sito El Periodista, che cita il generale dei Carabineros Victor Vielma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

