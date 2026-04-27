Morto Stefano Virgili il mago delle casseforti | con Carminati nella rapina del secolo al Tribunale di Roma

È morto all’età di 76 anni Stefano Virgili, noto come il “mago delle casseforti”. Nel 1999 è stato uno dei coinvolti nell’assalto al Tribunale di Roma insieme a un noto criminale. La rapina è stata definita come una delle più grandi della capitale, coinvolgendo anche Carminati. Virgili aveva una lunga storia di attività criminale nella città e la sua figura era legata a eventi di rilievo nel mondo della criminalità romana.

Aveva 76 anni il rapinatore simbolo della Roma criminale. Tra i protagonisti del blitz del 1999 a piazzale Clodio con Carminati. Poi imprenditore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Addio al “Mago delle Vedove”, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma Leggi anche: Morto il Mago delle Vedove, scassinò il caveau del tribunale con Carminati Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio al Mago delle Vedove, morto Virgili l'uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma; È morto Stefano Virgili, il re dei 'cassettari' di Roma. Con Carminati fece il colpo in tribunale; Stefano Virgili, morto il mago delle vedove: con Carminati fece il colpo al caveau del Tribunale; Morto Virgili, il mago delle vedove: tra i colpi anche quello a Foggia. È morto Stefano Virgili, il re dei 'cassettari' di Roma. Con Carminati fece il colpo in tribunaleLo chiamavano il 'mago delle vedove'. Legato a doppio filo alla criminalità romana e ai segreti della Banda della Magliana, è deceduto dopo una lunga malattia ... romatoday.it Morto Virgili, il mago delle vedove: tra i colpi anche quello a FoggiaÈ morto a 76 anni Stefano Virgili, soprannominato il mago delle vedove, considerato uno dei più abili cassettari d’Italia, specializzato ... immediato.net È morto Stefano Virgili, il re dei 'cassettari' di Roma. Con Carminati fece il colpo in tribunale ift.tt/suyrJ3i x.com È morto a 76 anni, a quanto apprende l'Adnkronos, a Roma, Stefano Virgili al termine di una lunga malattia, che negli ultimi tempi lo aveva costretto a fare dentro e fuori dagli ospedali. Unanimemente era definito il più abile dei "cassettari", ovvero coloro che s - facebook.com facebook