Morto Stefano Virgili il mago delle casseforti | con Carminati nella rapina del secolo al Tribunale di Roma

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 76 anni Stefano Virgili, noto come il “mago delle casseforti”. Nel 1999 è stato uno dei coinvolti nell’assalto al Tribunale di Roma insieme a un noto criminale. La rapina è stata definita come una delle più grandi della capitale, coinvolgendo anche Carminati. Virgili aveva una lunga storia di attività criminale nella città e la sua figura era legata a eventi di rilievo nel mondo della criminalità romana.

Aveva 76 anni il rapinatore simbolo della Roma criminale. Tra i protagonisti del blitz del 1999 a piazzale Clodio con Carminati. Poi imprenditore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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