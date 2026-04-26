Addio al Mago delle Vedove. È morto a Roma Stefano Virgili, quello che era stato definito il più abile dei "cassettari" ovvero coloro che sono specializzati nel violare le cassette di sicurezza delle banche e le cassaforti, in gergo "vedove". Virgili era il numero uno in tutta Italia, un "riconoscimento" che si conquistò partecipando insieme a Massimo Carminati al famoso colpo al Caveau del Tribunale di Roma: nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1999 un commando entrò nella Cittadella Giudiziaria a piazzale Clodio a bordo di un furgone travisato da mezzo dei carabinieri. Virgili e gli altri raggiunsero la filiale 91 della Banca di Roma all'interno del Tribunale e in poche ore svuotarono 147 delle 990 cassette di sicurezza, di proprietà di avvocati e magistrati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto il Mago delle Vedove, scassinò il caveau del tribunale con Carminati

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