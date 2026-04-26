Addio al Mago delle Vedove morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma

È deceduto a 76 anni a Roma l’uomo noto come il “Mago delle Vedove”, figura coinvolta in un episodio che ha fatto notizia. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contesto o le circostanze. La notizia ha suscitato attenzione tra chi aveva seguito le vicende legate alla sua attività e alle vicende giudiziarie a cui era collegato.

(Adnkronos) – Addio al Mago delle Vedove. E' morto a 76 anni, a quanto apprende l'Adnkronos, a Roma Stefano Virgili quello che era unanimemente definito il più abile dei "cassettari" ovvero coloro che sono specializzati nel violare le cassette di sicurezza delle banche e le cassaforti, in gergo "vedove". Virgili era il numero uno in tutta Italia, un "riconoscimento" che si conquistò partecipando insieme a Massimo Carminati al famoso colpo al Caveau del Tribunale di Roma: nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1999 un commando entrò nella Cittadella Giudiziaria a Piazzale Clodio a bordo di un furgone travisato da mezzo dei...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Addio al Mago delle Vedove, morto Virgili l'uomo che violò il Caveau al Tribunale di RomaConosciuto come il più abile dei cassettari ovvero coloro che sono specializzati nel violare le cassette di sicurezza delle banche e le cassaforti Addio al Mago delle Vedove. E' morto a Roma Stefano ... adnkronos.com

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