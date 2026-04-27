A Campobasso, si attende con pazienza l’esito dell’autopsia sulla morte di un uomo avvenuta recentemente. I risultati sono previsti entro la fine di maggio, dopo un’ulteriore richiesta di un mese di tempo per completare le analisi. Nel frattempo, la zia della vittima è stata ascoltata dagli inquirenti, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili sulla sua testimonianza.

I risultati dell'autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita arriveranno a fine maggio. La dottoressa Pia Benedetta De Luca, il medico legale, ha chiesto un mese di proroga per poter ultimare il suo lavoro inerente al caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, provincia di Campobasso. I risultati degli esami autoptici, effettuati il 31 dicembre scorso all'ospedale Cardarelli di Campobasso, non arriveranno dunque a fine mese, ma bisognerà attendere altri 30 giorni. La proroga è dovuta "alla complessità del caso" e anche al fatto che la relazione da Pavia, che ha confermato l'intossicazione da ricina, è arrivata solo da pochi giorni, "In famiglia non crediamo all'omicidio, per noi non sono state uccise, è stato un incidente".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte a Campobasso, chiesto un mese di tempo in più per esiti dell'autopsia

Notizie correlate

Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, attesi gli esiti degli esami di un laboratorio in SvizzeraSi attende l'esito degli esami svolti in Svizzera che potrebbero chiarire cosa sia accaduto a Sara Di Vita e Antonella Di Jesi, mamma e figlia morte...

Mamma e figlia morte a Natale a Campobasso, martedì 31 marzo attesi esiti definitivi autopsieFamiglia nel bosco, gli incubi di Catherine: “Miei bimbi malati e non posso confortarli, cosa ho fatto di male?” La Direzione Nazionale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre possibile degradazione della ricina; Morte avvelenate, analisi confermano grave intossicazione da ricina; Mamma e figlia avvelenate, sentita (di nuovo) per 4 ore la cugina di Di Vita: chi è e perché l'attenzione è puntata su di lei; Morte a Campobasso, la cugina di Gianni Di Vita sentita di nuovo per oltre quattro ore.

Morte a Campobasso, chiesto un mese di tempo in più per esiti dell'autopsiaI risultati dell'autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita arriveranno a fine maggio. La dottoressa Pia Benedetta De Luca, il medico legale, ha chiesto un mese di proroga per poter ultim ... msn.com

Madre e figlia morte a Campobasso: possibile somministrazione in più fasiLe indagini sul duplice omicidio a Campobasso hanno portato a una svolta: la possibile somministrazione di ricina in più fasi. notizie.it

Omicidio Pierina Paganelli. “Il suo tablet si accese tre ore dopo la sua morte” x.com

La messa a un anno dalla morte di Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli nella chiesa della Collegiata di Monreale - facebook.com facebook