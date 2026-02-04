Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso attesi gli esiti degli esami di un laboratorio in Svizzera

Mamma e figlia sono morte dopo aver mangiato durante il cenone di Natale a Campobasso. Ora si aspettano i risultati degli esami fatti in Svizzera che potrebbero spiegare cosa le abbia fatte intossicare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia.

Si attende l'esito degli esami svolti in Svizzera che potrebbero chiarire cosa sia accaduto a Sara Di Vita e Antonella Di Jesi, mamma e figlia morte a Campobasso dopo il cenone di Natale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Campobasso Morte

Sabato 10 gennaio si svolgeranno a Pietracatella i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a fine dicembre a causa di una sospetta intossicazione alimentare.

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si indaga sulla morte di una madre e di una figlia minorenne, avvenuta per sospetta intossicazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Campobasso Morte

Argomenti discussi: Mamma e figlia morte dopo un'intossicazione: riprendono gli accertamenti; Madre e figlia morte intossicate, un mese dopo atteso l'esito degli esami; Si stringe il cerchio sulla morte di Antonella e Sara al Cardarelli di Campobasso; Mamma e figlia morte dopo un'intossicazione: riprendono gli accertamenti.

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, per Bruzzone ipotesi avvelenamento è piuttosto solidaRoberta Bruzzone non esclude l'ipotesi avvelenamento per la madre e la figlia morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare ... virgilio.it

Terribile tragedia, mamma e figlia morte in un incidente: Corina Matras, 26 anni, e la piccola Melissa di 5 anni hanno perso la vita in uno schianto contro un camionMERANO. Una tragedia che ha scosso un'intera comunità. Corina Matras di 26 anni e la figlia Melissa di soli 5 anni sono morte in un terribile incidente avvenuto mentre si trovavano in Romania. La donn ... ildolomiti.it

Da mamma a mamma - BRONCHITE Mia figlia di 3 anni è reduce da una bronchite ostruttiva con addensamento, polmonite. Già in passato ha avuto 2 bronchioliti, 1 di queste da sincinziale, con ossigeno e un giorno e mezzo di terapia intensiva. Poi nuovame - facebook.com facebook