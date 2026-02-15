Lindita Ajazi morta nell'incidente a Ca' Noghera le amiche | Stava andando in montagna era felicissima

Lindita Ajazi, 55 anni, ha perso la vita sabato 14 febbraio in un incidente a Ca’ Noghera, mentre si recava in montagna con un sorriso sul volto, secondo le sue amiche. La donna stava guidando la sua auto lungo la strada vicino al casinò quando si è verificato lo scontro fatale. Le amiche di Ajazi raccontano che era molto felice di partire per una gita tra le vette e aveva condiviso l’entusiasmo sui social poco prima dell’incidente.

Lindita Ajazi, 55 anni, è morta nell'incidente avvenuto sabato 14 febbraio nel Veneziano, all'altezza del Casinò di Ca' Noghera. La donna viaggiava con il compagno, la figlia di 12 anni, rimasta gravemente ferita, e il fratello. Stavano andando in montagna.🔗 Leggi su Fanpage.it

