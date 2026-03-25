È morta Biruté Galdikas l'ultima primatologa delle Trimates | una vita dedicata agli oranghi

Aveva 79 anni ed è scomparsa il 24 marzo, dopo una lunga malattia.Cinquantacinque anni fa, da giovane studentessa, atterrò nel Borneo con uno zaino, un taccuino e una promessa fatta a un paleoantropologo visionario: studiare gli oranghi nella foresta. Era l'ultima delle "Trimates", insieme a Jane Goodall e Dian Fossey. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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