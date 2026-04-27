Morra De Sanctis | la cultura riaccende il borgo con L’Inedito

Morra De Sanctis si prepara a ospitare la diciottesima edizione del Premio Letterario Nazionale L’Inedito, che si terrà il 25 aprile. L’evento rappresenta un appuntamento importante per il borgo, dedicato alla promozione della cultura e della scrittura. La manifestazione coinvolge vari autori e partecipanti provenienti da diverse parti del paese, offrendo un’occasione di confronto e visibilità nel settore letterario.

? Cosa sapere Morra De Sanctis celebra la diciottesima edizione del Premio Letterario Nazionale L’Inedito il 25 aprile.. L'evento integra la memoria di Francesco De Sanctis con dibattiti sul suffragio femminile.. Morra De Sanctis celebra la XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale L’Inedito – sulle tracce del De Sanctis, trasformando la patria di Francesco De Sanctis in un fulcro di riflessione civile e letteraria il 25 aprile scorso. La manifestazione ha segnato un punto di svolta per l’identità culturale del territorio. Scegliere Morra De Sanctis come sede principale non è stato un semplice dettaglio logistico, ma una scelta politica e identitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morra De Sanctis: la cultura riaccende il borgo con L’Inedito Notizie correlate Morra De’ Sanctis: il 2026 è l’anno della donna agricoltriceIl borgo di Morra De’ Sanctis ha ospitato un incontro cruciale per il futuro dell’agricoltura femminile in Campania, trasformando il Castello Biondi... Leggi anche: Banda di quattro incappucciati semina il terrore a Morra De Sanctis Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morra De Sanctis, imprenditore denunciato e attività sospesa; A Neria De Giovanni il Premio Comune di Morra De Sanctis; Morra De Sanctis ospita il Premio L’Inedito 2026; Video - La premiazione dell'autrice irpina Stefania Coppola a Morra de Sanctis. Il Premio Letterario Nazionale L’Inedito presso il Castello dei Principi Biondi-Morra a Morra de Sanctis.Il Premio Letterario Nazionale L’Inedito - sulle tracce del De Sanctis, dopo un lavoro organizzativo molto intenso, che ha visto le giurie impegnate per diverse settimane, taglierà il nastro della ... lapilli.eu Premio letterario nazionale sulle tracce di Francesco De SanctisIl Premio Letterario Nazionale L'Inedito - sulle tracce del De Sanctis, dopo un lavoro organizzativo molto intenso, che ha visto le giurie impegnate per diverse settimane, taglia oggi il nastro della ... ansa.it A MORRA DE SANCTIS "L'occhio non appagato, navigando per quell'infinito, si stende là dove i contorni appena sfumati cadono in balìa dell'immaginazione". Francesco De Sanctis, Un viaggio elettorale, 1875, cap. X. Tra storia, cultura e memoria: una gior - facebook.com facebook