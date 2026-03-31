Banda di quattro incappucciati semina il terrore a Morra De Sanctis

Nella notte, il centro di Morra De Sanctis è stato teatro di un episodio di vandalismo e tentativi di intrusione. Quattro persone incappucciate hanno preso di mira negozi e case private, causando danni e creando paura tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’episodio.

Saccheggiati un minimarket e un negozio di fiori. Falliti i tentativi su farmacia e tabaccheria. Sventata anche un'irruzione in un'abitazione privata grazie ai cani e alla prontezza dei residenti Una notte di tensione ha scosso il centro di Morra De Sanctis, dove una banda composta da almeno quattro individui incappucciati ha colpito diverse attività commerciali e tentato incursioni in abitazioni private. L'assalto è avvenuto nell'oscurità, colpendo il cuore produttivo del comune irpino. I malviventi, agendo con rapidità, sono riusciti a saccheggiare un minimarket situato all'ingresso del paese e un negozio di fiori.... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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