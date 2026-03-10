Morra De’ Sanctis | il 2026 è l’anno della donna agricoltrice

Nel borgo di Morra De’ Sanctis si è tenuto un incontro dedicato alle donne che lavorano nel settore agricolo in Campania, con il Castello Biondi come sede dell’evento. L’appuntamento ha coinvolto imprenditrici provenienti dalla regione, in vista del 2026, anno che sarà dedicato alla donna agricoltrice. La giornata ha visto partecipanti e rappresentanti locali presenti per discutere di tematiche legate all’agricoltura femminile.

Il borgo di Morra De' Sanctis ha ospitato un incontro cruciale per il futuro dell'agricoltura femminile in Campania, trasformando il Castello Biondi in un palcoscenico per le imprenditrici irpine. Questo evento, che si è svolto martedì 10 marzo 2026, segna l'inizio ufficiale della proclamazione del 2026 come Anno Internazionale della Donna Agricoltrice, un riconoscimento della FAO volto a smantellare le disuguaglianze strutturali nel settore primario. La presenza istituzionale è stata massiccia: dalla sindaca Fiorella Caputo all'assessore regionale Maria Carmela Serluca, fino alla prefetto Rossana Riflesso e alla deputata Rosetta D'Amelio. L'obiettivo non è solo celebrativo ma operativo, mirando a colmare il divario nell'accesso alla terra e al credito che ancora penalizza le donne nelle aree rurali dell'Alta Irpinia.