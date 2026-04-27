Morpheus | ecco il nuovo sistema che pensa come un hacker per smascherare le app malevole Android

Gli store di applicazioni Android si trovano ad affrontare un aumento di malware sempre più sofisticati, capaci di eludere i sistemi di sicurezza tradizionali. Per contrastare questa minaccia, è stato sviluppato un nuovo sistema chiamato Morpheus, che analizza le app comportandosi come un hacker, allo scopo di individuare eventuali elementi malevoli prima che siano rese disponibili agli utenti. Il metodo si basa su un'intelligenza artificiale che simula tecniche di attacco per identificare vulnerabilità e comportamenti sospetti.

Gli store di applicazioni Android hanno un problema: i malware sono sempre più furbi. Mentre i sistemi di sicurezza tradizionali analizzano le app sospette attraverso emulatori, software che simulano dispositivi reali, una nuova generazione di applicazioni malevole ha imparato a riconoscere quando viene osservata. Come un criminale che si comporta bene davanti alla polizia, questi malware modificano il loro comportamento quando rilevano di trovarsi in un ambiente di test, aggirando così i controlli di sicurezza. Per affrontare questa sfida, un gruppo di ricercatori ha sviluppato Morpheus, un framework automatico capace di generare euristiche di rilevamento che i malware utilizzano per individuare gli emulatori.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Morpheus: ecco il nuovo sistema che pensa come un hacker per smascherare le app malevole Android Notizie correlate Leggi anche: Vuoi smascherare un hacker nordcoreano? Fagli insultare Kim Jong Un: il test che li tradisce (VIDEO) Android cancella i permessi alle app che non usi: ecco come vedere quali sono a rischioQuante applicazioni hai installato sul tuo smartphone Android in questo momento? Probabilmente molte di più di quelle che usi davvero.