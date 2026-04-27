Un dibattito sul diritto a morire si riaccende in seguito alla vicenda di Wendy Duff, che ha perso un figlio. La questione riguarda la possibilità di scegliere la propria fine senza essere gravemente malati, depressi o sofferenti. La sua storia ha riacceso il discorso pubblico sull’estensione del diritto a morire, al di là delle condizioni di malattia o sofferenza fisica.

Da anni – sconvolgendo le persone più vicine e più care – sostengo che vorrei poter morire quando lo desidero, senza essere gravemente malato o depresso o sofferente come Wendy Duff, per la morte di un figlio. Finalmente – grazie alla notizia della donna inglese che finirà la sua esistenza in una clinica in Svizzera pur essendo in salute – possiamo aprire una seria riflessione sul suicidio assistito. La battaglia civile portata avanti finora da una parte del nostro Paese è, infatti, limitata ad assicurare il suicidio assistito ad un paziente che sia capace di intenderevolere, affetto da patologia irreversibile con sofferenze intollerabili e mantenuto in vita da trattamenti di sostegno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morire dev’essere un diritto per tutti, senza essere per forza malati! Il caso Wendy riapra il dibattito

Notizie correlate

Basta perbenismo: Schettini ha dimostrato che si può essere docenti senza essere per forza martiri rassegnatidi Francesco Nicolaci Mentre la fisica ci insegna che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, la cronaca italiana ci dimostra che...

Leggi anche: Adozioni, S. e il suo compagno: «L'amore dev'essere riconosciuto come universale, soprattutto quando si parla di bambini che sono in stato di abbandono. Siamo una coppia omogenitoriale e non vogliamo essere discriminati»

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Suicidio assistito negato, l'appello di Roberto: Vorrei morire a casa mia. È una questione di dignità. Ogni sera spero avvenga nel sonno; PAGARE PER MORIRE; Perde il figlio e vuole morire: l'eutanasia choc di Wendy Duffy; Imbianchino ucciso ad Arzano, il clan: Quel killer deve morire.

Associazione Antea: L’hospice non è un luogo per morire o per l’eutanasia. Doveva essere attivato prima, non oraIl drammatico caso di Charlie Gard, il bambino inglese affetto da sindrome da deplezione del Dna mitocondriale, si avvia a conclusione con un ricovero in hospice. Questo trasferimento sarebbe stato ... quotidianosanita.it

Morire di lavoro: Roma ricorda Octav Stroici. Allarme sindacati: almeno 12 le vittime dall'inizio dell'anno https://canaledieci.it/2026/04/27/morire-di-lavoro-roma-ricorda-octav-stroici-allarme-sindacati-nel-lazio-infortuni-su-del-12/ - facebook.com facebook