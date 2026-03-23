di Francesco Nicolaci Mentre la fisica ci insegna che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, la cronaca italiana ci dimostra che ad ogni successo individuale corrisponde un’ondata di indignazione mediatica proporzionale all’invidia sociale generata. Il “caso” del professor Vincenzo Schettini è l’ennesimo capitolo di logica equina (Leo Strauss docet ) che non cerca la verità, ma la doxa superficiale consacrata in falso storico. Il paralogismo su cui poggia l’intera impalcatura accusatoria è elementare quanto fallace: se un docente ha successo fuori dalle mura scolastiche, allora sta mercificando l’istruzione o, peggio, ricattando i propri discenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta perbenismo: Schettini ha dimostrato che si può essere docenti senza essere per forza martiri rassegnati

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