Una coppia omogenitoriale ha dichiarato di voler adottare un bambino, affermando che l’amore dovrebbe essere riconosciuto come universale, specialmente in casi di abbandono. Durante un’intervista, hanno sottolineato di non volersi confrontare con discriminazioni legate alla loro condizione. La coppia sostiene di poter essere tra le prime a tentare un’adozione come coppia omosessuale unita.

S., come sta? «Stiamo bene e siamo molto felici. Nell'arco di due mesi è arrivata l'idoneità da parte del tribunale dei minori di Venezia a seguito dell'idoneità dello studio di coppia e dopo due mesi siamo alla presentazione della domanda in Corte Costituzionale. Siamo in un frullatore». Non era mai accaduto prima a una coppia unita civilmente in Italia di arrivare a questo punto dell'iter giudiziario. Sentite una responsabilità? «Certamente sì. Non vogliamo portare nessuna bandiera che sia prettamente politica. Nel 2026 è normale, secondo me, parlare di famiglie omogenitoriali, di famiglie eterosessuali che hanno amici omosessuali, parlare di bambini che nascono in contesti omosessuali, famiglia alla allargate, genitori che si sono scoperti omosessuali e hanno creato un nucleo familiare in cui tutto è apprezzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Adozioni, S. e il suo compagno: «L'amore dev'essere riconosciuto come universale, soprattutto quando si parla di bambini che sono in stato di abbandono. Siamo una coppia omogenitoriale e non vogliamo essere discriminati»

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