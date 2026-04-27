Morandi annuncia C’era un ragazzo estate 2026 | le date

Gianni Morandi ha annunciato le date del suo prossimo tour estivo, intitolato “C’era un ragazzo estate 2026”. L’artista, attualmente impegnato con una serie di concerti nei palasport, ha comunicato le date ufficiali per le esibizioni previste durante la prossima stagione. Le date sono state rese note tramite i canali ufficiali e sui social dell’artista, che ha già fatto sapere che le tappe si svolgeranno in diverse città italiane.

Gianni Morandi (foto Angelo Trani) BOLOGNA - Nel pieno del successo del tour nei palasport, che si avvia alla conclusione con le ultime cinque date (Terni 28 aprile, Montichiari 30 aprile, Pesaro 2 maggio, Padova 4 maggio, Genova 6 maggio), Gianni Morandi ha annunciato oggi la leg estiva del tour C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, la tournée prodotta da Trident Music, che lo vedrà impegnato in 12 nuovi appuntamenti a cielo aperto. Ad aprire il calendario estivo sarà l’appuntamento a Este (PD) (31 agosto @ Este Music Festival – Castello Carrarese); Morandi proseguirà poi con le date di Vigevano (2 settembre @ Vigevano in Castello – Castello...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Morandi annuncia “C’era un ragazzo estate 2026”: le date Notizie correlate Gianni Morandi in concerto all'Arena Flegrea con il tour "C’era un ragazzo Estate 2026"Nel pieno del successo del tour nei palasport, che si avvia alla conclusione con le ultime date, Gianni Morandi annuncia oggi la leg estiva del tour... RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago; Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story; Gianni Morandi, il ritorno a casa: Bologna la data più importante; 'C'era un ragazzo', Gianni Morandi in concerto nella sua Bologna. Gianni Morandi annuncia il tour estate 2026, date e città di C’era un ragazzoel pieno del successo nei palasport, Gianni Morandi annuncia 12 nuovi concerti all’aperto per l’estate 2026, prodotti da Trident Music. Il tour C’era un ragazzo celebra i 60 anni del brano simbolo d ... tg24.sky.it Gianni Morandi torna in Lombardia: tre concerti evento per cantare una storia lunga 60 anniGianni Morandi torna in Lombardia con il tour C’era un ragazzo Estate 2026: date a Vigevano, Mantova e Bergamo. monza-news.it Un saluto da Gianni Morandi a Rockol che all’età di 81 anni annuncia il suo nuovo tour nei palazzetti di tutta Italia: “C’era un ragazzo - Gianni Morandi story”, nato in occasione dei 60 anni dall’uscita di quel brano contro la guerra del Vietnam che la Rai censur - facebook.com facebook