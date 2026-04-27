Gianni Morandi in concerto all' Arena Flegrea con il tour C’era un ragazzo Estate 2026

Nel pieno del successo del tour nei palasport, che si avvia alla conclusione con le ultime date, Gianni Morandi annuncia oggi la leg estiva del tour C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, la tournée prodotta da Trident Music, che lo vedrà impegnato in 12 nuovi appuntamenti a cielo aperto.Questo speciale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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